A abertura ao público daqueles espaços “míticos” - de terça-feira a domingo, entre as 14:30 e as 18:30 - surgiu de uma iniciativa da Autoridade Marítima Nacional (AMN), em colaboração com as câmaras municipais de Faro e de Lagoa, no distrito de Faro, e do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).

A iniciativa de abrir durante o verão aqueles espaços “do imaginário de todos, luzes que ajudam os navegadores, é mais uma oferta no âmbito do turismo e um momento para explicar a história de cada farol”, disse à agência Lusa Nuno Cortes Lopes, comandante da Zona Marítima do Sul.

“Tanto os jovens que integram o projeto como os próprios faroleiros estão disponíveis para dar toda a informação sobre os faróis e contar um pouco da sua história”, frisou aquele responsável.

Segundo Nuno Cortes Lopes, o projeto iniciado em 2017 com a abertura diária no verão “apenas, do Farol de Santa Maria, na ilha da Culatra, no concelho de Faro, entra no terceiro ano consecutivo, verificando-se um aumento substancial de visitantes”.

Em julho e agosto de 2018, o farol de Santa Maria recebeu 5.763 visitantes, mais 244 do que no ano anterior, cujo registo ascendeu a 5.519”, sublinhou, acrescentando que o farol de Alfanzina recebeu nos meses de verão de 2018, primeiro ano em que integrou o projeto, 1.454 visitas.