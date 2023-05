Visando a promoção da leitura, do livro e do autor, nesta edição, que surge com o tema “Com livros somos sustentáveis”, há várias ações previstas, como apresentação de livros, sessões de autógrafos, oficina de ficção, exposição sobre a floresta em Portugal, concertos e atividades de animação infantil.

O principal destaque da programação vai para a comemoração do centenário dos nascimentos de Eugénio de Andrade, Natália Correia e Eduardo Lourenço, no dia 03 de junho.

Nessa noite, os três autores concentram as atenções, numa conversa que contará com a presença da ensaísta e crítica literária Teresa Carvalho, do diretor do “Jornal de Letras”, José Carlos de Vasconcelos, e do padre e ensaísta Anselmo Borges.

A feira junta oito livrarias da cidade e aposta no fomento de “diversas literacias como base para uma verdadeira cidadania”, especialmente “no combate às alterações climáticas e à diminuição da pegada carbónica”, sintetizou o município.

A programação conta com outros convidados, entre escritores, ilustradores e músicos, como Ana Isabel Marques, Domingos Amaral, Bárbara Marrucho, Isabela Figueiredo, João Tordo, Madalena Matoso, Maria João Lopo de Carvalho, Paulo Galindro, Rita Redshoes, Soraia Morais ou Inês Apenas.

A liberdade de imprensa é outro dos destaques do programa, com uma sessão sobre o tema promovida pelo jornal “Expresso” e pela Comissão da Comemoração dos 50 anos do 25 abril de 1974 em Leiria.