Num comunicado a organização sublinha que a última edição da Feira do Livro de Lisboa contou com um total de 894 mil visitantes, números que representaram "um notável aumento" no número total de participantes face à edição anterior.

Esta será a 94.ª edição da Feira do Livro de Lisboa e promete trazer mais dias de descoberta literária e encontros culturais.

Recorde-se que a Feira do livro de Lisboa foi forçada a realizar-se fora do seu calendário habitual durante três anos devido à pandemia Covid-19. Apenas o ano passado regressou ao parque entre os dias 25 de maio e 11 de junho. Na última edição contou com 981 marcas editoriais representadas por 139 participantes – incluindo seis novos – distribuídos por 340 pavilhões e um renovado Espaço dos Pequenos Editores.

Segundo Pedro Sobral, Presidente da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), responsável pelo evento: “Eventos como a Feira do Livro de Lisboa desempenham um papel crucial em inspirar o gosto pela leitura, especialmente entre os mais jovens. Através da celebração da literatura, criamos oportunidades para que as novas gerações se apaixonem pelas histórias, desenvolvam a imaginação e construam um futuro mais rico culturalmente”.

“O amor pela leitura é uma herança valiosa que passamos de geração em geração. A 94.ª edição da Feira do Livro de Lisboa é uma oportunidade para unir a comunidade em torno dessa paixão compartilhada e inspirar o próximo capítulo na jornada literária de todos”, conclui ainda.