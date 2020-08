Habitualmente marcada para decorrer entre maio e junho, a pandemia impediu a realização da Feira do Livro de Lisboa, realizada todos os anos no Parque Eduardo VII no centro da capital.

A feira literária, porém, vai mesmo acontecer, entre 27 de agosto e 13 de setembro, e a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), coorganizadora do evento com a Câmara Municipal de Lisboa, informa em comunicado que vai ser a segunda maior de sempre devido à "com adesão massiva de editores e livreiros em ano de pandemia.

Porém, para que a Feira do Livro possa decorrer em condições de segurança, os organizadores adotaram "medidas de mitigação da Covid-19" que "levaram à adaptação do formato e da programação para garantir a manutenção do distanciamento social", refere a nota.

Entre estas medidas consta o estabelecimento de uma lotação inicial de 3300 pessoas em simultâneo no recinto, havendo controlos à entrada. A organização refere que o número inicialmente avançado é "conservador e com uma ampla margem de segurança para aquelas que são as recomendações da DGS", mas até poderá ser ajustado "por acordo e sob as orientações da Proteção Civil da CML".