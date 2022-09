Esta será a 23.ª edição da Festa do Cinema Francês, um festival dedicado à produção cinematográfica francesa, com mais de 80 filmes a exibir até ao final de novembro em várias cidades.

Além de Lisboa, a festa vai passar por Almada, Oeiras, Coimbra, Porto, Évora, Viseu, Faro, Lagos e Funchal.

“Toda a gente gosta de Jeanne” é a primeira longa-metragem de ficção de Céline Devaux, que também assina o argumento. Esta é a história de Jeanne que, aos 40 anos, ruma a Lisboa para vender o apartamento que pertencia à mãe, recentemente falecida.

O filme, que integrou a Semana da Crítica, em Cannes, conta com produção pela O Som e a Fúria, foi rodado em Portugal e do elenco fazem parte Blanche Gardin, Laurent Lafitte, Nuno Lopes, Pedro Lacerda, entre outros.

Da programação da Festa do Cinema Francês divulgada hoje sabe-se que o encerramento em Lisboa, a 06 de novembro, será com “O Inocente”, escrito, realizado e interpretado por Louis Garrel.

A Festa do Cinema Francês contará ainda com filmes como “Un beau matin”, de Mia Hansen-Love, “Simone – A viagem do século”, de Olivier Dahan, e “O pátio dos milagres”, com a presença em Lisboa dos realizadores Hakim Zouhani e Carine May.

O programa contará ainda com uma retrospetiva dedicada ao realizador francês Louis Malle, em parceria com a Cinemateca Portuguesa, e exibirá “O menino Nicolau — O que esperamos para sermos felizes”, de Amandine Fredon e Benjamin Massoubre, que venceu o Grande Prémio do Festival de Cinema de Animação de Annecy.

Este ano a Festa do Cinema Francês integra o programa da iniciativa de diplomacia cultural Temporada Portugal-França 2022.