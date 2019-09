"O evento celebra o outono, com especial enfoque para a sustentabilidade da natureza, da biodiversidade. Normalmente o evento centra-se na Quinta. […] Este ano, com a inauguração há uns dias da nova estrutura do ‘treetop walk’, terá também terá um outro centro, porque a entrada será também gratuita durante os dois dias”, anunciou em conferência de imprensa a presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves, Ana Pinho, sublinhando que a festa é também mais uma forma de “celebrar os 30 anos de Serralves e o seu parque”.

A 11.ª Festa do Outono arranca pelas 10:00 de sábado no Prado com cerca de 20 oficinas e atividades para todas as idades, sem necessidade de marcação prévia.

Durante a tarde, às 14:45, um dos destaques da organização foi para o espetáculo musical “Balada das Vinte Meninas Friorentas”, no Celeiro, com interpretação vocal de Margarida Mestre, que declama um poema cantado em “redor do universo das andorinhas e dos seus ovos”, abordando temas como as gerações e as migrações, lê-se no dossiê de imprensa entregue aos jornalistas.

Aquele espetáculo repete no domingo, dia 29, às 11:15 e as 14:30, no mesmo local.