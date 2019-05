Seguem-se concertos do quarteto feminino Jogo de Damas (02 de julho), do trio Albatre (03), do Quarteto Solaris (05), do The Rite of Trio (09), de José Valente (10), de Carlos Martins Quinteto - Sempre (12) e de João Ventura & Rogério Pitompa (em 13 de julho).

Também no âmbito da iniciativa dedicada ao jazz, para o dia 06 de julho, às 21:30, estão agendados uma conferência de José Duarte e um concerto de Maria Anadon.

Ainda na música, destaque para concertos de Diogo Piçarra (18 de maio), da norte-americana Julia Holter (28) e do inglês Benjamim Clementine (06 junho).

No teatro, realce para a peça “Pedro”, que será representada pelo Teatro do Calafrio, da Guarda, no pequeno auditório do TMG, entre 22 e 25 deste mês.

Nas artes plásticas, a galeria de arte do Teatro da Guarda acolhe, entre 07 de junho e 30 de setembro, a exposição "O que faz falta? é malhar na malta!", de Luís Herberto.

Na conferência de imprensa de apresentação da programação do TMG para maio, junho e julho, Victor Afonso afirmou que estão agendadas 60 atividades com artistas de nove países.

O vereador da Cultura da Câmara Municipal da Guarda, Victor Amaral, disse que a programação do TMG é "diversa, ampla, cosmopolita, cada vez mais de qualidade".

A câmara anunciou também hoje que no dia 29 de junho, pelas 18:00, será inaugurado o túnel de ligação dos edifícios do Teatro Municipal da Guarda, que permitirá melhorar a acessibilidade e o conforto do público ao complexo cultural que foi construído há 14 anos.