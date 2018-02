O filme de animação "Isle of dogs", de Wes Anderson, abre hoje o Festival de Cinema de Berlim, num ano em que seis filmes portugueses fazem parte do programa, três dos quais na competição oficial.

Esta será a 68.ª edição do festival de cinema, com mais de 300 filmes selecionados. Na competição de curtas-metragens estão “Madness”, de João Viana, “Onde o verão vai (episódios da juventude)”, de David Pinheiro Vicente, e “Russa”, de João Salaviza e Ricardo Alves Jr..

João Viana tem uma dupla presença no festival, já que a longa-metragem “Our madness” será exibido no programa “Fórum”, juntamente com “A Árvore”, de André Gil Mata, e “Mariphasa”, de Sandro Aguilar.

A série policial “Sul”, de Edgar Medina e Guilherme Mendonça, com realização de Ivo M. Ferreira, será apresentada no mercado de coproduções.

No programa paralelo Berlinale Talents, estará o realizador André Santos e, no “Project Labs”, este cineasta apresentará o projeto do documentário “Na Floresta” (título provisório), coassinado com Marco Leão.

Nos últimos seis anos, o Urso de Ouro de melhor curta-metragem foi atribuído três vezes ao cinema português, a Leonor Teles, João Salaviza e Diogo Costa Amarante, que este ano faz parte do júri oficial.

A diretora do Doclisboa, Cíntia Gil, está no júri de documentário.

Entre os filmes da competição de longas contam-se “Don’t worry, he won’t get far on foot”, de Gus Van Sant, “Eva”, de Benoit Jacquot, “Mug”, de Malgorzata Szumowska, “Pig”, de Mani Haghighi e “The Prayer”, de Cedric Kahn.

Fora de competição, serão mostrados, por exemplo, “7 days in Entebbe”, do brasileiro José Padilha, “The Looming Tower”, de Alex Gibney, “La librería”, de Isabel Coixet, e “Songwriter”, de Murray Cummings, sobre o músico Ed Sheeran.

O ator norte-americano Willem Dafoe vai receber um prémio de carreira.

O festival termina no dia 25.