A primeira edição do evento com a portuguesa Joana Vicente como diretora executiva vai exibir o já premiado “Vitalina Varela”, de Pedro Costa, “A Herdade”, de Tiago Guedes, “Sol Negro”, de Maureen Fazendeiro, e a curta-metragem “A mordida”, de Pedro Neves Marques.

Adicionalmente, o festival conta ainda com as coproduções portuguesas “Frankie”, de Ira Sachs, “Liberté”, de Albert Serra, e “Made in Bangladesh”, de Rubaiyat Hossain. Também na programação do festival encontra-se “Color out of space”, de Richard Stanley, com Nicolas Cage, filmado em Portugal.

“A Herdade”, de Tiago Guedes, está em competição no Festival de Cinema de Veneza, tornando-se o primeiro filme português a integrar aquele leque em vários anos. O filme tem coprodução da Leopardo Filmes e da Alfama Films, e conta a “saga de uma família proprietária de um dos maiores latifúndios da Europa, na margem sul do rio Tejo, […] fazendo o retrato da vida histórica, política, social e financeira de Portugal, dos anos 40, atravessando a revolução do 25 de Abril, até aos dias de hoje”.

Com argumento de Rui Cardoso Martins e Tiago Guedes, com a colaboração de Gilles Taurand, o elenco é composto por Albano Jerónimo, Sandra Faleiro, Miguel Borges, João Vicente, Ana Bustorff, Beatriz Brás, entre outros.

Já o mais recente filme de Pedro Costa venceu recentemente o prémio máximo do Festival de Cinema de Locarno, onde a protagonista que dá título à obra foi também galardoada como melhor atriz.