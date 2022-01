A mostra de produções independentes, que se realiza todos os anos no estado do Utah, em Park City, havia preparado para a edição de 2022 uma “experiência híbrida”, com eventos presenciais e virtuais.

“Os elementos presenciais do festival no Utah vão estar ‘online’ este ano. Embora estejamos desapontados por não fornecer a experiência híbrida completa e reunirmo-nos presencialmente como pretendido, o público ainda vai experimentar a magia e a energia do nosso festival como novos filmes ousados […]”, lê-se no comunicado assinado pela produtora portuguesa e presidente executiva do Sundance, Joana Vicente.

Reconhecendo ser “uma grande perda” a não realização do evento de forma presencial, a organização lembra que “não é seguro nem viável” reunir milhares artistas, públicos, funcionários, voluntários e parceiros de todo mundo, durante 11 dias, em contexto pandémico.

“Foi uma decisão difícil de tomar. Como uma organização sem fins lucrativos, o nosso espírito – do Sundance – é fazer algo funcionar contra todas as probabilidades. Mas, com o número de casos [de infetados por covid-19] previsto […] para a semana do festival, não podemos colocar a nossa equipa e comunidade em risco”, observa.

O festival de Sundance será realizado entre 20 e 30 de janeiro.

Também por causa da pandemia da covid-19, o festival de Sundance, no ano passado, foi “um bocado diferente”, nas palavras da diretora, Tabitha Jackson, com grande parte da programação a ser exibida ‘online’, através da plataforma do evento, enquanto outros momentos aconteceram fisicamente através de “ecrãs satélite”, espalhados pelos Estados Unidos.

O festival dedicado ao cinema de produção independente decorreu até 03 de fevereiro, sobretudo ‘online’, e com algumas sessões em sala, mediante as restritivas medidas de distanciamento.

O Festival Internacional de Cinema de Sundance, o mais importante dedicado à produção independente, remonta a 1978. Na década de 1980, passou a ser gerido pelo Sundance Institute, fundado por Robert Redford, com o objetivo de ajudar novos cineastas independentes.