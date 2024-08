Até sábado, vão passar pelos palcos daquele festival do concelho de Caminha artistas como os britânicos The Cult, The Darkness, The Libertines e The Waterboys, os brasileiros Soulfly, os portugueses Moonspell, Ramp, Ornatos Violeta, e os sul-africanos Die Antwoord (dupla sobre a qual recaem várias acusações de abusos), entre muitos outros.

Este ano, o festival vai contar com uma área chamada “O meu primeiro camarim”, para “a nova geração de Festivaleiros, equipada com o essencial para cuidados de bebés, como fraldário, micro-ondas e cadeirões”.

O evento conta com transporte “gratuito e regular” entre a estação de comboios de Caminha, no distrito de Viana do Castelo, e o recinto (e vice-versa), entre hoje e 24 de agosto. No domingo, os transportes circulam entre as 11:00 e as 16:00 para levar os festivaleiros de volta a Caminha.

A organização do festival recorda que “devido ao cancelamento de The Queens Of The Stone Age e, consequentemente, de Jazmin Bean, que estava em digressão com a banda, os portadores de bilhete diário para dia 21 de agosto podem ou solicitar o reembolso ou trocar por bilhete diário para um dos outros dias, sem custos adicionais”.

O primeiro festival de música do país, que ainda hoje goza da fama do ‘Woodstock à portuguesa’, aconteceu em 1971 em Vilar de Mouros, tendo sofrido um interregno de oito anos, entre 2006 e 2014.

A 1.ª edição, em 1971, lançada pelo médico António Barge, contou com a presença, entre outros, de Elton John e Manfred Mann.