Depois de Roterdão, está escolhida a cidade que será palco do maior evento de música europeu (e não só). A concorrência era muita (chegaram a ser 17 as cidades a revelar interesse em receber o Festival), mas a 'casa' da Fabbrica Italiana Automobili Torino (ou FIAT) e da Juventus foi a eleita.

A cidade Turim, a capital da região de Piemonte, será a terceira cidade italiana a receber o evento depois de Nápoles (1965) e Roma (1991).

De acordo com o comunicado da União Europeia de Radiodifusão (EBU, na sigla em inglês), as semifinais acontecem a 10 e 12 de maio, e a grande final a 14 de maio de 2022.

O Pavilhão Multiusos PalaOlimpico foi a sala escolhida para ser palco do evento que se realiza anualmente na Europa desde 1956.

A Itália ganhou o direito de organizar a Eurovisão depois de vencer a edição de 2021, nos Países Baixos.

O país venceu o Festival Eurovisão da Canção, algo que não acontecia desde 1990, com o tema “Zitti e buoni”, interpretado pelos Måneskin.

Num ano em que o Reino Unido foi o único país que terminou com zero pontos, Portugal, representado pelos The Black Mamba, com o tema “Love is on my side”, conquistou 153 pontos, o que lhe valeu um 12.º lugar.