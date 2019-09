As portas do recinto abrem às 15:00 e o dia começa sempre com debates, organizados por Fumaça e Gerador. Hoje, na sexta-feira e no sábado as portas encerram às 02:00 e no domingo às 23:00.

A programação inclui ainda performances, dos portugueses Odete e Oechidaceae, da brasileira Mariana Barros e da luso-cabo-verdiana Melissa Rodrigues, atuações de ‘bboys’ e demonstrações de skate.

No local haverá, como em qualquer festival, uma zona de restauração e bares, nos quais só será possível pagar com um cartão disponível no local, que pode ser carregado com dinheiro, MB Way ou cartão Multibanco, e é uma das novidades desta edição.

O Panorâmico de Monsanto situa-se no Parque Florestal de Monsanto e o acesso ao local é vedado a automóveis. Em alternativa, a organização estabeleceu, à semelhança do ano passado, parcerias com a Carris, que garante transporte gratuito aos portadores de bilhete a partir de Sete Rios e do Pólo Universitário da Ajuda, e com a plataforma de transporte Uber.

Os bilhetes para o festival, que este ano têm um custo de 15 euros por dia (não são vendidos passes). Sexta-feira e sábado estão esgotados e não há bilheteira no local.

Todas as informações sobre o festival estão disponíveis no ‘site’ oficial e na aplicação para telemóvel.