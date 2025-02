O programa da 9.ª edição do Húmus foi apresentado durante a tarde de hoje na Biblioteca Municipal Raul Brandão, na presença da vereadora da Educação, Adelina Pinto, e da chefe da divisão da biblioteca, Juliana Fernandes.

A edição deste ano tem como “âncora e inspiração o icónico verso” de Raul Brandão: “Às árvores para dar flor há-de-lhes doer”.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o município de Guimarães, entidade organizadora, refere que o Húmus “traz um elenco de luxo que cruza a literatura com a música e a performance, mantendo viva a essência de Raul Brandão e reinventando o seu legado numa perspetiva contemporânea”.

Entre os convidados estão Pedro Abrunhosa, Katia Guerreiro, Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell, Luísa Sobral, João Tordo e Tânia Ganho, numa programação que decorrerá de 07 a 12 de março em vários espaços da cidade, no distrito de Braga.

Citada no comunicado, a vereadora com o pelouro da Educação destacou a importância do festival como um espaço de reflexão e de partilha, em que o Húmus “se transforma num momento de encontro entre diferentes expressões artísticas, que cruzam a literatura com a música, o cinema e o debate de ideias”.

Para Adelina Pinto, “a literatura deve ser acessível a todos e, momentos como este, são essenciais para promover a reflexão, estimular a criatividade e criar pontes entre autores, artistas e o público”.

A autarquia vimaranense indica que o festival arranca a 7 de março com a inauguração da exposição "A Pedra de Brandão – O Cinema é um Ato de Fé" e com a apresentação do livro "Aquilo que o Sono Esconde", de Mafalda Santos.

“A noite trará uma experiência inédita em Portugal, o Jantar Mistério, onde os participantes assumem personagens de um livro para resolver um crime ficcional”, refere a câmara de Guimarães.

Nos dias seguintes, o Teatro Jordão será palco de um "Torneio de Retórica" e de conversas marcantes, como "A dor é o que mais nos aproxima da vida", com João Tordo e Tânia Ganho.

Em 9 de março, Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell, falará sobre o seu percurso, seguido de um cine-concerto com Dada Garbeck e Rodrigo Areias.

Do programa do Húmus, constam também Conversas Musicadas, momentos intimistas em que os convidados falam da sua obra e carreira com interlúdios musicais ao vivo.

“Katia Guerreiro (10 de março), Pedro Abrunhosa (11 de março) e Luísa Sobral (12 de março) são os protagonistas destas sessões que prometem emocionar o público. No encerramento, Luísa Sobral visitará ainda uma escola do concelho para um encontro especial com os alunos”, lê-se ainda no comunicado.