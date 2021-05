O primeiro momento da 17.ª edição decorrerá de 3 a 5 de junho, com concertos no auditório ao ar livre do Parque Paz e Amizade e no auditório municipal Augusto Cabrita.

A ideia é "proporcionar novos acessos ao Barreiro (des)conhecido e fomentar toda a proximidade possível em tempos que são ainda de distanciamentos físicos", refere a organização, que anunciou hoje a programação de junho.

Serão oito concertos, a começar, a 3 de junho, pela trompetista portuguesa Susana Santos Silva e pelo compositor romeno Iancu Dumitrescu, 77 anos, "figura superlativa da música contemporânea" europeia, fundador do Hyperion Ensemble.

Susana Santos Silva, atualmente radicada em Estocolmo, estará no Barreiro à frente de um quinteto luso-sueco com João Pedro Brandão (saxofone alto e flauta), Hugo Raro (piano e sintetizador), Torbjörn Zetterberg (baixo eléctrico) e José Marrucho (bateria).

A presença de Iancu Dumitrescu no Out.Fest acontecerá no âmbito do projeto colaborativo europeu "Unearthing the Music", do qual a organização do festival faz parte, e a atuação será com o Barreiro Ensemble, composto pelos músicos Gustavo Costa, César Burago, Helena Espvall, Hugo Antunes, Pedro Sousa, Dora_AV, João Silva e Ricardo Webbens.

A 4 de junho, o primeiro concerto será dos portugueses Gala Drop, seguindo-se a artista sérvia Svetlana Maras, que fará a estreia mundial da composição "Radio Concert n.2", também à boleia do "Unearthing the Music", e o percussionista português Pedro Carneiro.

A 5 de junho o Out.Fest tem três propostas: O rap nacional com o músico Tristany, a música hipnótica do húngaro Bálint Szabó, que se apresenta enquanto Gosheven, e uma colaboração inédita entre dois novos nomes da música independente portuguesa, com Odete e Herlander.

Nesse dia à tarde, Bálint Szabó dará uma paletra na biblioteca municipal para falar sobre o processo criativo do álbum "Antipodal Polyphony", que estreará no Out.Fest.

A passagem de Szabó pelo festival inscreve-se no projeto europeu REMAIIN - Música Radical Europeia e sua Natureza Intercultural - do qual o Out.Fest é uma das quarto entidades promotoras, de investigação sobre influências culturais na música experimental do passado e presente.