O Festival Rescaldo realiza-se a partir de hoje na Culturgest, que acolhe a iniciativa pela última vez, e no Panteão Nacional, em Lisboa, com um cartaz de "regresso às raízes", apostando em músicos "menos conhecidos".

A iniciativa “fazia parte da programação feita pela antiga direção” da Culturgest e, para o fundador e programador, Travassos, “é natural que a nova direção queira seguir novos caminhos”.

A programação desta edição “de alguma forma” acabou por ser pensada por ser a última na Culturgest. “Queríamos uma edição que voltasse o mais possível às raízes, apostar em nomes menos conhecidos”, referiu Travassos, em declarações à agência Lusa.

O cartaz do festival, que decorre hoje, no sábado e no domingo e nos dias 23 e 24 deste mês, inclui 11 concertos.

Travassos destaca como “ponto alto do festival” o concerto da pianista Joana Gama, no domingo às 16:30 no Panteão Nacional. “Vai ser qualquer coisa muito especial, é um concerto que estamos a cozinhar há mais de um ano, por ser num sítio com condições especiais”, disse.

A colaboração “inédita” entre os 10.000 Russos e o compositor Jonathan Uliel Saldanha, “dois nomes maiores do ‘underground’ do Porto”, é outro dos espetáculos que o programador destaca do cartaz, tal como a “combinação explosiva” de MMMOOONNNOOO (Daniel Neves), “uma das grandes descobertas deste ano”, e o baterista Quim Albergaria (dos PAUS).

Os espetáculos estão marcados para 24 de fevereiro e 23 de fevereiro, respetivamente, ambos na Garagem da Culturgest.

O festival inclui ainda atuações, entre outros, da violinista e violetista Maria da Rocha ‘Beetroot’, do músico Vítor Rua, acompanhado pelos The Metaphysical Angels, da pianista Joana Gama com o projeto Harmonies, com Luís Fernandes (eletrónicas) e Ricardo Jacinto (violoncelo e eletrónica), criado por ocasião dos 150 anos do nascimento do compositor e pianista francês Erik Satie, e uma colaboração entre o duo EITR e o baterista Gabriel Ferrandini.

A programação completa do festival pode ser consultada em www.festival-rescaldo.info.