Se na última semana foi a música, com o Festival EuFicoEmCasa, que nos deu várias dezenas de boas razões para não saírmos do sofá, a recomendação mais frisada pela Direção-Geral da Saúde durante este período de batalha contra a pandemia do novo coronavírus, agora é a vez do humor tomar conta do Instagram e acrescentar mais de 50 motivos para nos próximos dias 26, 27, 28 e 29 de março manter-se no seu sofá.

O Festival RirEmCasa promete trazer aos nossos murais de Instagram mais de 50 artistas. Entre os já confirmados estão o do brasileiro Maurício Meirelles e nomes tão bem conhecidos da nossa praça como Nilton, Marco Horácio ou Alexandre Santos. Entre os já divulgados, a surpresa é José Castelo Branco que, não sendo comediante, promete apresentar-se num registo diferente.

As atuações vão decorrer, em direto, na conta desta rede social de cada um dos artistas. O cartaz, que vai sendo atualizado ao longo da semana, pode ser consultado na conta do festival.

Depois de pandemia provocada pelo Covid-19 nos ter colocado de 'quarentena', com as medidas de distanciamento social a serem consideradas as mais eficazes contra a disseminação do vírus, vários artistas viram-se obrigadas a adiar e cancelar os seus espetáculos, tendo a rede social Instagram sido terreno fértil para a produção de novos conteúdos sempre com a premissa de não sair de casa.