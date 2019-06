Promovido pela Associação Cultural Sete Sóis Sete Luas, com o apoio do município e do programa Europa Criativa, a 27.ª edição do festival abre no sábado e decorre até setembro, contando com a participação de cerca de 90 artistas de vários países.

“O festival vai contar com a presença de cerca de 90 artistas oriundos de vários países, como Portugal, Itália, Espanha, França, Croácia, Marrocos Tunísia e Cabo Verde”, disse hoje o diretor do Festival Sete Sóis Sete Luas, Marco Abbondanza, em declarações à agência Lusa.

O certame arranca no sábado, pelas 19:00, no Campo da Restauração em Ponte de Sor, com um espetáculo inspirado no universo barroco "Bruits de Coulisses", da companhia francesa de circo aéreo acrobático Les P’tits Brás.

De acordo com a organização, o público vai ser convidado a entrar num ambiente teatral do século XVII, onde irá assistir a histórias “entre o sonho e a realidade, entre a ilusão e a verdade, com fantasia, poesia e humor”.

Indicando que a programação do festival também é descentralizada este ano para as freguesias rurais do concelho, Marco Abbondanza referiu que o evento apresenta “o melhor dos talentos do mediterrâneo e do mundo lusófono”.