As propostas são apresentadas na cidade no âmbito da 28.ª edição do Festival Sete Sóis Sete Luas, que cruza propostas da música e das artes de países do Mediterrâneo e do mundo lusófono.

O festival junta 30 cidades de 11 países Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslovénia, Espanha, França, Itália, Marrocos, Portugal, Tunísia e Turquia.

Em Pombal, o festival vai acontecer na Praça Marquês de Pombal, no centro histórico, onde foi criado um recinto adaptado às medidas de proteção relacionadas com a pandemia de covid-19.

As entradas são livres, mas é necessário garantir um dos lugares disponíveis no Teatro-Cine de Pombal.