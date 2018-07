Este artigo é sobre Viana do Castelo . Veja mais na secção Local

O Festival Sonic Blast, que vai ter, entre 10 e 11 de agosto, a sua oitava edição, anunciou hoje os últimos nomes do cartaz, estando prestes a esgotar os passes gerais, segundo a organização.

O evento, que se volta a realizar em Moledo, no concelho de Caminha, distrito de Viana do Castelo, junta assim, ao cartaz, Electric Octopus, The Wizards, Astrodome, Talea Jacta e Desert'smoke.

Os cinco nomes juntam-se a um alinhamento que já contava com artistas de rock psicadélico como Earthless, Kadavar, Causa Sui, Nebula, Mantar, Ufomammut, Naxatras, Conan e Atomic Bitchwax, entre outros.

“Penso que vai ser uma edição épica aqui em Moledo, conseguimos reunir alguns dos nomes mais importantes da cena stoner rock ou psicadélica”, afirmou à Lusa o organizador Ricardo Rio.

Segundo a organização, dos 2.500 passes para o evento, sobram perto de 200.

Sobre o crescimento do rock psicadélico enquanto género musical, Ricardo Rio reconhece que sente um “interesse enorme por parte do público” e um aumento do número de bandas e editoras.

“É um movimento em crescendo, a ver se não se estraga, às vezes quando as coisas se tornam muito moda pode-se estragar um bocado”, afirmou, entre risos.

Em relação às perspetivas para o futuro do festival, Ricardo Rio realçou que o objetivo é “crescer devagar, melhorar desde a logística até ao recinto, a qualidade e quantidade de bandas, mas sempre a tentar melhorar de edição para edição”.

O recinto do Sonic Blast volta a distribuir-se pelo Centro Cultural de Moledo, com dois palcos.

No dia 09 de agosto, há uma sessão de “aquecimento”, de entrada livre, na praia de Moledo, com cartaz ainda por anunciar.