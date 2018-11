Este ano, haverá nove eliminatórias, noutras tantas cidades portuguesas, nas quais irão competir 27 artistas no total, de acordo com informação divulgada pela organização.

A competição chega este ano pela primeira vez aos arquipélagos portugueses. Na primeira eliminatória, no sábado, no Coliseu Micaelense, competem Bluish, The FAQs e Burgueses.

O Termómetro segue depois para o Porto, a 16 de novembro, para a Casa da Música, com Couples, Pedro Camões e MEERA, para Cascais, a 23 de novembro, no Criarte by Cascais Jovem, com MaZéi, Andrage e Metamorfose, Viseu, para 24 de novembro, na Aula Magna do Instituto Politécnico, com Palmers, Cosmic Mass e Kings of the Beach, e para Lisboa, a 29 de novembro, para o Teatro Ibérico, com Haka, CATE e Gator, the Alligator.

As restantes eliminatórias acontecem já em dezembro, a 07, em Aveiro, no Teatro Aveirense com Músculo, Homem ao Mar e Germano, a 08, no Funchal, no Teatro Baltazar Dias, com Meses Sóbrio, Hércules e Beni Mizrahi, a 14, em Évora, no Teatro Garcia Resende, com Niki Moss, The Gondors e Veecious V, e, a 21, em Faro, no Teatro das Figuras, com MARO, Jaguar Jaguar e RUSSA.