Na mesma nota, a Prime Artists e o festival anunciam que a venda geral nos locais habituais vai ser antecipada para hoje, 20 de setembro, tendo início às 20h00. Os bilhetes diários têm um valor de 50,00 euros e os passes de 80,00 euros.

Recorde-se que a venda geral estava prevista para a próxima segunda-feira, 23 de setembro.

Os System of a Down são a primeira confirmação do VOA - Heavy Rock Festival, que em 2020 se realiza a 2 e 3 de julho no Estádio Nacional, em Oeiras.

A banda de Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian e John Dolmayan era uma das mais aguardadas pelo público nacional.

Este será o quinto concerto em palcos nacionais, depois da passagem pelo SBSR, em 2005, por Coimbra e pelo Coliseu de Lisboa, em 2002 e de uma estreia em 1998, no Dramático de Cascais, na primeira parte dos Slayer. Os System of a Down estiveram ainda na entrega de prémios dos MTV Europe Music Awards 2005, que se realizou em Lisboa.