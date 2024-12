A 13.ª edição do festival só termina na quarta-feira, mas os prémios foram anunciados no domingo, com o júri a atribuir um prémio especial ‘ex-aequo’ a “Fogo do Vento”, de Marta Mateus, e a “Direct Action”, de Guillaume Cailleau e Ben Russell.

“Fogo do Vento”, que integrava a competição internacional, é a primeira longa-metragem de Marta Mateus e acompanha alguns dos protagonistas do seu filme anterior, a curta-metragem “Farpões Baldios” (2017).

Aprofundando as histórias de uma comunidade alentejana, o filme “convoca a memória das gerações anteriores”, indo “da resistência à ditadura salazarista ao tempo presente, numa reflexão sobre guerra e paz”, que marca “a importância do seu discurso no atual contexto mundial”, segundo a sua apresentação.

O filme tem feito o circuito internacional de festivais, depois de se ter estreado em agosto passado em Locarno. Obteve recentemente o Prémio Especial do Júri Fipresci no Festival de Gijón, em Espanha, e o Prémio de Melhor Realização no Festival Caminhos do Cinema Português, em Coimbra, refere a produtora.

O Festival de Cinema Avant-Garde abriu com “Grand Tour”, de Miguel Gomes, tendo sido anunciada a presença da atriz Crista Alfaiate — uma das protagonistas — e do diretor de fotografia Rui Poças.

A propósito desta exibição do premiado filme de Miguel Gomes, o festival programou mais dois filmes seus, ambos com direção de fotografia de Rui Poças: “Aquele querido mês de Agosto” (2008) e “Tabu” (2012).

O 13.º Festival de Cinema Avant-Garde, que contou com 84 filmes, é organizado pela Cinemateca Grega.