Para a 62.ª edição, o festival revelou uma seleção de 32 filmes, que reflete o que já foi exibido e premiado noutros festivais, e entre eles está “Grand Tour”, que valeu a Miguel Gomes o prémio de melhor realização em Cannes.

“Grand Tour”, que o festival descreve como “esplêndido e comovente”, chegará a território norte-americano em contexto de festival depois da estreia comercial nas salas portuguesas, marcada para 19 de setembro.

A produtora Uma Pedra no Sapato já tinha anunciado em junho que os direitos de exibição de “Grand Tour” em sala foram vendidos para 65 países e que a estreia estava assegurada “em praticamente todos os territórios europeus e na maior parte dos países da Eurásia, da América do Norte e América Latina, em várias nações da Ásia e na Oceania”.

Protagonizado por Gonçalo Waddington e Crista Alfaiate, o filme também integra esta semana o Festival de Cinema de Melbourne, na Austrália.

No Festival de Cinema de Nova Iorque, além de “Grand Tour”, estará também “Misericórdia”, do realizador francês Alain Guiraudie, que tem coprodução portuguesa pela Rosa Filmes.

“Anora”, o filme que valeu ao norte-americano Sean Baker a Palma d’Ouro em Cannes, “The seed of the sacred fig”, do iraniano Mohammad Rasoulof, prémio especial do júri neste festival, e “Dahomey”, da francesa Mati Diop, Urso de Ouro em Berlim, foram igualmente escolhidos para o evento nova-iorquino.

Anteriormente, o festival já tinha anunciado que a abertura será com “Nickel Boys”, de RaMell Ross, a partir do romance “Os rapazes de Nickel”, do escritor Colson Whitehead.

Pedro Almodóvar apresentará “The Room Next Door”, a primeira longa-metragem do cineasta espanhol em inglês, com Julianne Moore e Tilda Swinton, e o canadiano David Cronenberg terá em Nova Iorque o filme “The Shrouds”.

O festival encerra a 14 de outubro com “Blitz”, filme de Steve McQueen sobre o bombardeamento de Londres na Segunda Guerra Mundial.