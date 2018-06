O filme de estreia de Uricaru, radicada nos Estados Unidos desde 2001, estreou-se no festival de Berlim, na secção Panorama, e é uma produção romena, canadiana, alemã e sueca, explorando o ‘sonho americano’ e as consequências de o perseguir.

A história segue Mara, uma jovem romena que se mudou para os Estados Unidos com o filho de nove anos, Dragos, casando-se com um norte-americano e enfrentando, depois, várias barreiras relacionadas com os departamentos de imigração daquele país.

O júri deste prémio, composto por Ángel Santos, diretor artístico do festival de Pontevedra, pelo cineasta Luís Galvão Teles e pela diretora de casting Nancy Bishop, decidiu ainda atribuir duas menções honrosas, uma a “I’m not a Witch”, de Rungano Nyoni (Zâmbia), e outra a “Winter Brothers”, de Hlynur Palmason (Islândia).

Na categoria de documentário, o Lince de Ouro foi para “Sand and Blood”, dos austríacos Angelika Spangel e Matthias Krepp, explorando a guerra na Síria e no Iraque, pela perspetiva de refugiados na Áustria e por vídeos recolhidos de várias redes sociais.

Na mesma categoria, o júri atribuiu ainda uma menção honrosa a “Lupo”, do português Pedro Lino, que venceu também o Prémio do Público Cineuropa para longas-metragens, sendo “Snake”, do lituano Titas Laucius, o escolhido da plateia nas ‘curtas’.

Nos galardões destinados a curtas-metragens, o Lince de Prata coube ao austríaco Bernhard Wenger, por “Excuse Me, I’m Looking for the Ping Pong Room and my Girlfriend”, com o colombiano Juan Sebastián Quebrada a receber uma menção honrosa por “The Treehouse”.