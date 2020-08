“Alice, Nova Iorque e outras histórias”, cujo título original é “Tales From The Rabbit Hole: A Curious Kitsch Novel”, produzido por Sofia Mirpuri, é a primeira longa-metragem de Tiago Durão.

Em entrevista à Lusa em abril do ano passado em Nova Iorque, aquando da estreia do filme nos Estados Unidos, os dois definiram-no como “um drama satírico”, com momentos de comédia, de reflexões ou divagações filosóficas e em constante referência a obras do cinema e do teatro.

Segundo a sinopse, o filme conta a história de Alice Maia (interpretada por Sofia Mirpuri), “que decide deixar Portugal e ir para Nova Iorque, na esperança de encontrar uma vida melhor”, no entanto “Nova Iorque revela-se uma cidade caótica, cheia de estranhos e onde parece não haver esperança”.

A história que iria servir de base para este filme foi escrita em 2014, em Portugal, por Tiago Durão, André Tavares e António Rodrigues, com ideias para diferentes formatos que não se chegaram a concretizar.

O filme não avançou em Portugal, porque, segundo Tiago Durão, “é muito difícil reunir 40 ou 50 pessoas à volta de uma produção”, quando se trata de um filme independente, em que grande parte dos envolvidos trabalha noutros empregos principais.