O modelo do concurso, organizado por esta estação, será “ligeiramente diferente” visto que as duas semifinais, nos dias 05 e 7 de março, e a final, em 12 de março, “irão acontecer na mesma semana”, referiu o diretor de programas da RTP, José Fragoso, em conferência de imprensa.

Este ano, à semelhança do ano passado, a final do Festival da Canção irá realizar-se em estúdio, como acontece com as semifinais, depois de em anos anteriores ter decorrido em Elvas (2020), Portimão (2019) e Guimarães (2018).

O Festival da Canção 2022 será disputado por 20 temas “muito diversificados", de acordo com Gonçalo Madaíl, da direção de programas da estação pública.

Segundo Gonçalo Madaíl, os autores entregaram temas que refletem “o que costumam fazer”, não tendo havido tentativas de “adaptar canções ao festival”.

“Isso traz mais verdade artística, que é a nossa preocupação. Estão cá pelo que fazem, pelo que costumam fazer e isso faz toda a diferença”, disse.

Os nomes dos intérpretes dos 20 temas, que irão disputar este ano o concurso, foram hoje revelados, com vários compositores a optarem por cantar as suas criações.

Oiça aqui os temas da primeira semifinal:

Oiça aqui os temas da segunda semifinal:

Em cada semifinal serão escolhidas cinco canções para passarem à final.Nas semifinais, o peso das votações será repartido entre os espectadores e um júri cujos elementos foram escolhidos pela RTP.

Na final, as votações do júri serão feitas por representantes de sete regiões de Portugal Continental e ilhas. Em caso de empate, nas semifinais prevalece a escolha do júri e, na final, a do público.

O vencedor do Festival da Canção irá representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção, marcado para maio, em Turim, Itália.

Dos 20 compositores participantes na edição deste ano, 16 foram convidados pela RTP e quatro (Pedro Marques, Pepperoni Passion, The Mister Driver e Tiago Nogueira, de Os Quatro e Meia) foram escolhidos através de concurso.