A ilha em questão chama-se Ulko-Tammio e localiza-se no Parque Nacional do Golfo da Finlândia Oriental. De acordo com os responsáveis, quem decidir fazer férias por aqui terá de manter os telefones nos bolsos durante as férias de verão.

O objetivo é incentivar os turistas a desligar os seus dispositivos e fazerem fazer uma pausa nas redes sociais, focando-se na natureza, sendo esta "a primeira ilha turística do mundo sem telefones", segundo os responsáveis turísticos ilha.

Em comunicado, explicam que o Golfo da Finlândia Oriental possui muitas ilhas belas à espera de exploradores. Entre aquilo que as ilhas oferecem, destacam vários pontos onde é possível nadar, e vilas costeiras e locais de natureza e paz rodeados pelo Mar Báltico.

Créditos: Annika Ruohonen créditos: © Annika Ruohonen

Mats Selin, especialista em turismo insular do departamento turístico da ilha, destaca que "a ilha de Ulko-Tammio, localizada na costa de Hamin, será uma área sem telefones neste verão. Queremos exortar os turistas a desligar os seus dispositivos inteligentes e a parar e desfrutar genuinamente das ilhas".

Espera-se que esta iniciativa também incentive as pessoas a fazer uma pausa nas redes sociais e dispositivos inteligentes fora da ilha. A equipa da Parks & Wildlife Finland, empresa que administra a ilha, também está animada com a possibilidade de sair das redes sociais, segundo o comunicado.

"Incentivamos os visitantes a guardar os seus telefones voluntariamente e a focarem os sentidos na natureza. Esta é uma grande iniciativa que também pode ser implementada noutros destinos naturais e recreativos", disse Joel Heino, gerente de recreação ao ar livre e de visitantes da Parks & Wildlife Finland.

O turismo local esclarece que a participação neste "jejum digital" é voluntária e a ilha é coberta por uma rede móvel em funcionamento.