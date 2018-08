Intitulada “… e ainda por cima está frio”, a mostra é inaugurada no domingo, às 18:00, e vai estar patente ao público a partir do dia seguinte e até dia 30 de setembro, nos claustros e ‘foyer’ d’O Espaço do Tempo.

Comissariada pelo fotógrafo Daniel Blaufuks, a iniciativa reúne uma seleção de 18 fotografias da autoria de Sassetti, dando a “conhecer uma outra faceta artística, a fotografia”, do pianista e compositor, como explicou O Espaço do Tempo.

A exposição “visita” agora a cidade alentejana, mas já integrou um conjunto de iniciativas — concertos, ciclo de cinema e conversas temáticas – realizado em Lisboa, de 13 a 16 de setembro de 2012, e organizado pela Casa Bernardo Sassetti e pelo São Luiz Teatro Municipal.

Segundo a organização, “um dos aspetos que ressalta com mais força” da escolha feita por Daniel Blaufuks “é o modo obsessivo, apaixonado, como Bernardo lidava com as coisas a que se entregava: a música, obviamente, e também o cinema e a fotografia”.

“Eram artes que se entrelaçavam e se confundiam, misturando-se e contaminando-se mutuamente, sem muros nem limitações. Ora, ‘se é complicado ter uma obsessão na vida’, como lembra Blaufuks, ‘ainda mais o é ter duas’ ou três”, pode ler-se no texto da curadoria da exposição.

O conjunto de imagens, referiu a organização, foi selecionado por Daniel Blaufuks “ao longo do verão de 2012″, após a morte de Sassetti.