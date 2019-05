Para Daniel Bastos, “Gérald Bloncourt foi um espetador privilegiado dos primeiros dias de liberdade em Portugal", considerando que o trabalho do fotógrafo sobre este período é "uma pequena cápsula do tempo da história portuguesa preservada".

O fotógrafo, falecido em outubro de 2018, chegou a Portugal no dia 30 de abril de 1974 no mesmo avião que Álvaro Cunhal, líder do Partido Comunista, que também seguia de Paris.

Depois de fotografar a chegada de Álvaro Cunhal a Portugal, Gérald Bloncourt terá passado três dias sem dormir e a fotografar as celebrações espontâneas nas ruas de Lisboa, os militares e a manifestações do 1.º de Maio após a revolução.

"Foram momentos marcantes que o acompanharam sempre na sua vida. Recordo palavras em que o Gérald Bloncourt se identificava com os protagonistas anónimos que captou. Ele estava irmanado destes sonhos, destas utopias e deste desejo de liberdade", afirmou ainda o historiador português.

Gérald Bloncourt fez parte de um grupo revolucionário no Haiti, país onde nasceu em 1926, filho de mãe francesa e pai guadalupense, tendo sido obrigado a sair do seu país natal para se instalar em Paris nos anos 40.

"Este livro conta uma revolução bem-sucedida e mostra essa felicidade. Ele queria também ter feito a revolução no Haiti, não conseguiu e deixou o seu país. Mas ao ver esta multidão portuguesa, feliz com a sua revolução, foi para ele um momento extraordinário", afirmou Isabelle Repiton-Bloncourt, filha do fotógrafo, na apresentação do livro.

Em declarações à Lusa em 2015, Gérald Bloncourt recordou a presença em Portugal.

"Como estava em contacto com eles [os emigrantes portugueses], avisaram-me da Revolução dos Cravos. Fui logo a Portugal de avião, encontrei um lugar e estava no mesmo avião que [Álvaro] Cunhal. Os camaradas dele cantavam e batiam com os pés e a hospedeira foi-lhes pedir para parar. Vivi a Revolução dos Cravos. Foi uma coisa incrível", descreveu então.

Gérald Bloncourt foi condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique, pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, durante as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, que decorreram entre 10 e 12 de junho de 2016, em Paris.