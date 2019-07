Virgílio Azevedo, do Expresso, venceu a Gazeta de Imprensa, com a “Investigação na ilha Terceira – contaminação nos Açores”, Mário Rui Cardoso (Antena 1) viu-lhe ser atribuído o prémio Gazeta de Rádio, com a reportagem “Teremos sempre Paris”, evocativa do 50.º aniversário do Maio de 68.

A Gazeta Multimédia foi atribuída a Diogo Cardoso e Sofia da Palma Rodrigues (Divergente), pela reportagem “Terra de todos, terra de alguns”, realizada em Moçambique.

Já o prémio Revelação foi atribuído a Ricardo Esteves Ribeiro (Fumaça) devido à série áudio-documental “Palestina, histórias de um país ocupado”.

A Gazeta de Imprensa Regional foi atribuída ao Notícias de Gouveia, trimensário com 105 anos, detido pela Associação de Beneficência Popular de Gouveia.

Os prémios Gazeta, considerados os mais prestigiados do jornalismo português, contam com o patrocínio do Santander e da Galp Energia.