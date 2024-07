O presidente Emmanuel Macron fez de tudo para acolher a visita do monarca britânico em setembro, com os convidados a serem presenteados com lagosta azul, caranguejo e uma variedade de queijos.

Mas no relatório anual das contas presidenciais, o Tribunal de Contas alertou que maiores gastos em receções de Estado contribuíram para deixar o orçamento no vermelho em 8,3 milhões de euros, segundo a BBC.

O canal britânico detalha ainda que o Eliseu agora precisa de fazer "esforços significativos... para restaurar e sustentar o equilíbrio financeiro da presidência".

Do dinheiro gasto no jantar, mais de 165 mil euros foram em serviço de buffet, com outros 40 mil em bebidas.

Os convidados do banquete repleto de estrelas — que incluíam o ator Hugh Grant, o técnico de futebol Arsène Wenger e o Rolling Stone Mick Jagger — foram presenteados com um menu de lagosta azul e caranguejo, seguidos de aves de Bresse e gratinado de cogumelos.

Havia também uma variedade de queijos, incluindo o francês Comté e o britânico Stichelton Blue.

De sobremesa foi servido um macaron de rosas, composto por creme de pétalas de rosas, framboesas e lichias.

O banquete extravagante no Palácio de Versalhes foi parte da visita de Estado de três dias de Carlos III a França, com o objetivo de reforçar uma aliança importante entre os dois países.

O evento estava originalmente programado para março, mas foi adiado depois de protestos contra as pensões atingirem grandes cidades.

A visita do rei não é a única citada no relatório, com um banquete em julho de 2023 para o primeiro-ministro indiano Narendra Modi no Louvre - que custou ao gabinete presidencial 412 mil euros a ser também mencionado.

Como resultado de maiores gastos, incluindo estas receções, as despesas aumentaram 14% em relação ao ano anterior, revelou o escritório de auditoria. Este número compara-se a um ganho de apenas 6,5% na receita obtida pela presidência.