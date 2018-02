Os músicos portugueses Frankie Chavez, Peixe e André Tentúgal criaram juntos o projeto Mira Mar, do qual irá resultar um disco, a ser editado no outono, e uma série de ‘concertos-filme’, foi hoje anunciado.

Os guitarristas Frankie Chavez e Peixe atuaram juntos no verão do ano passado em vários locais do Alentejo, no âmbito do festival Guitarras ao Alto.

Depois disso, começaram a trabalhar no projeto Mira Mar, hoje anunciado pela produtora e editora Turbina, no qual se juntam a André Tentúgal, aqui responsável pela “manipulação de imagens em tempo real e a sonoplastia, que resultam num concerto-filme capaz de explorar todas as sensações, sempre com um fio condutor de criação”.

“Um encontro (e uma fusão, leia-se) entre estas duas personas [Frankie Chavez e Peixe] é, não só uma experiência catártica, como uma partilha de linguagens e saberes, próprios de quem percorre caminhos diferentes mas igualmente entusiasmantes”, refere a Turbina num comunicado hoje divulgado.

Do álbum, que deverá ser editado em setembro ou outubro, há já “12 temas gravados, no estúdio Vale de Lobos com o produtor Pedro Vidal”.

Em março, maio e julho serão divulgados três ‘singles’, acompanhados por vídeos.

Frankie Chavez editou no ano passado o seu terceiro álbum de originais, “Doube or Nothing”. Peixe, dos extintos Ornatos Violeta, editou o seu álbum mais recente a solo, “Motor”, em 2015.