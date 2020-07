Os nomeados para a edição de 2020 do FFIL são Raul Calane da Silva (Moçambique), Lopito Feijóo (Angola), Tony Tcheka (Guiné-Bissau), Jorge Carlos Fonseca (Cabo Verde), Olinda Beja (São Tomé e Príncipe) Sidney Rocha (Brasil) e Ana Luísa Amaral (Portugal)

“O FFIL oficializa assim a entrega do prémio literário Guerra Junqueiro nos sete países da Lusofonia, onde o português é a língua oficial”, indicou à Lusa a curadora do prémio, Avelina Ferraz, da editorial Novembro.

Segundo os promotores da iniciativa literária, que junta o município de Freixo de Espada à Cinta e a Editorial Novembro, a promoção de uma comunidade lusófona contribui de forma decisiva para o desenvolvimento individual e coletivo, material e intelectual.

Por seu lado, a presidente da câmara de Freixo de Espada à Cinta, Maria do Céu Quintas, disse que “se vivem tempos muito sensíveis e mais do que nunca [é preciso] apoiar a cultura e escrita e falada em português”.

“O FFIL já é um movimento cultural de referência para a região, onde a vida e obra de Guerra Junqueiro assumem um papel de relevo”, vincou Maria do Céu Quintas.

O FFIL tem início no dia 24 de julho com a entrega do Prémio Literário Guerra Junqueiro à poetisa Ana Luísa Amaral, num espaço “mais intimista e de acesso condicionado”, que decorrerá no jardim do Museu da Seda e do Território.

Esta quarta edição vai oficializar a realização do FFIL Lusofonia, que terá lugar em novembro deste ano, caso a evolução da pandemia o permita, em Cabo Verde.

Para assinalar “este momento solene”, Freixo de Espada Cinta contará com a presença secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, do embaixador da República de Cabo Verde em Portugal, Eurico Correia Monteiro, e da embaixatriz Manuela Jorge Brito, em representação do município da Cidade da Praia.

“Pensar no projeto FFIL Lusofonia é enaltecer a defesa e a valorização da língua portuguesa como património cultural imaterial. Queremos abordar o português de hoje através de uma visão mais ampla, com o devido valor atribuído à dimensão regional ou local”, concretizou Avelina Ferraz.

O evento, este mês, inclui também uma conversa com os escritores Lídia Praça e José Manuel Barata-Feyo, na praia fluvial da Congida. Este encontro está marcado para as 11:00 do dia 25 de julho.

O prémio literário tem sido atribuído desde 2017, no âmbito daquele festival, que se realiza na terra natal do escritor Guerra Junqueiro.

Em 2017 o prémio foi atribuído ao poeta Manuel Alegre, em 2018 ao poeta Nuno Júdice e, em 2019, a José Jorge Letria.