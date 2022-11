O presidente eleito do Brasil, Lula da Silva, reagiu à morte de Gal Costa, afirmando no Twitter que "foi uma das maiores cantoras do mundo, das nossas principais artistas a levar o nome e os sons do Brasil para todo o planeta (...)", diz no tuite.

As causas da morte de Gal Costa ainda não foram reveladas. Entretanto, a cantora brasileira tinha sido submetida a um “procedimento cirúrgico" que, segundo a Folha de S. Paulo se tratava da remoção de um nódulo de uma das fossas nasais da cantora, e que estava "em processo de recuperação".

Por essa razão, a diva brasileira tinha cancelado uma série de concertos até ao final de novembro, incluindo as atuações previstas para o Porto e Lisboa.