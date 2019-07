O galardão tem, na edição inaugural, um prémio monetário de 12.500 euros, patrocinado pela Câmara de Loures, e distinguiu a obra editada pela Assírio & Alvim, em 2017.

Em comunicado, a organização nota que a escolha do júri recaiu sobre Gastão Cruz da parte do professor, ensaísta e poeta António Carlos Cortez, e da professora Rita Patrício, enquanto o outro membro do júri, o escritor Fernando J. B. Martinho, votou em “A Noite Imóvel”, de Luís Quintais, também editado pela Assírio & Alvim.

Nascido em Faro, em 1941, o poeta e ensaísta licenciou-se em Filologia Germânica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e trabalhou como professor do ensino secundário, tendo dirigido, ao longo de quase três décadas, a companhia Teatro Hoje, que ajudou a fundar, depois instalada no Teatro da Graça, tendo encenado peças de dramaturgos como August Strindberg e Anton Tchékhov, além do romance "Uma Abelha na Chuva", de Carlos de Oliveira.

De 1980 a 1986 foi leitor de português no King’s College, na Universidade de Londres.

Esteve nas greves académicas, em tempos de ditadura, em particular na Crise Académica de 1962, da Academia de Lisboa, e entrou na Antologia de Poesia Universitária, ao lado de Ruy Belo, Fiama Hasse Pais Brandão e Luiza Neto Jorge.

Foi um dos redatores do jornal Grafia, da Pró-associação de Letras, no início da década de 1960, com autores como Eduardo Prado Coelho e Fiama Hasse Pais Brandão. A publicação de resistência contou igualmente com colaborações de Sottomayor Cardia, Luísa Ducla Soares, Luiza Neto Jorge, entre outros, e só pelo "facto de existir já era resistir", lê-se na página do escritor Mário de Carvalho, no Facebook.