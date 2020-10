Mais do que um disco de natal, “Seasonal Shift”, a editar a 04 de dezembro, é apresentado pela banda como uma “celebração intercultural”, com canções dentro do espírito de celebração e também de reflexão sobre a chegada do final do ano, de balanço sobre o que aconteceu de bom e de mau.

Entre os convidados deste álbum dos Calexico contam-se Gisela João, no tema “Tanta tristeza”, e ainda o guitarrista tuaregue Bombino, a cantora guatemalteca Gaby Moreno, o mexicano Camilo Lara e o norte-americano Nick Urata, fundador dos DeVotchKa.

Do alinhamento fazem parte várias versões, entre as quais “Happy Xmas (War is over)”, de John Lennon e Yoko Ono, “Christmas all over again”, de Tom Petty & The Heartbreakers, e originais, como “Hear the bells”, o primeiro tema a ser hoje divulgado.

Os Calexico, de quem é conhecida publicamente a admiração pelo fado, surgiram em 1990, em Tucson, no sul dos Estados Unidos, pela mão dos músicos Joeys Burns e John Convertino.

Com uma sonoridade marcada pelo indie rock, mas também pela tradição da música country e mexicana, dada a proximidade geográfica e cultural com o México, os Calexico editaram uma dezena de álbuns, entre os quais “Spoke”, “Feast of wire” e “Years to burn”, este em parceria com o músico Iron & Wine, e apresentado ao vivo em Portugal em 2019.