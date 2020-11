Três categorias com nomeados nacionais

O fadista Camané e o pianista Mário Laginha estão indicados na categoria de "Melhor Álbum de Raízes" em língua portuguesa, com o disco "Aqui está-se sossegado".

Neste álbum, Camané e Mário Laginha interpretam canções como "A Casa da Mariquinhas", "Com que voz", "Abandono" e o inédito "Rua das Sardinheiras".

"Aqui está-se sossegado", que junta onze temas retirados ao cancioneiro do fado ou à carreira de Camané e cinco inéditos nunca antes gravados, começou por ser um projeto de atuações ao vivo, em finais de 2018.

Ao SAPO24, em 2019, na véspera de um concerto no Coliseu de Lisboa, o fadista e o pianista contaram como foi um "sossego gravar", "já com muitos concertos de rodagem".

A cantora de jazz Maria Mendes está indicada para o Grammy Latino de "Melhor arranjo", com o tema "Asas Fechadas", de Amália Rodrigues, que gravou no álbum "Close to me", com John Beasley e a Metropole Orkest da Holanda, lançado em outubro de 2019. "Close to me" é o terceiro disco da cantora portuguesa, radicada há mais de uma década na Holanda, e o primeiro totalmente cantado em português.

Em entrevista à agência Lusa, quando o álbum saiu, Maria Mendes recordou que a ideia de "pegar no fado e no folclore português, e tê-los como ponto de partida para um conceito criativo musical mais moderno e mais conceptual", surgiu na sequência de um convite para integrar as festividades do Dia do Jazz, em Roterdão.

A produtora portuguesa RedMojo também está nomeada com o trabalho de mistura e produção de alguns temas do álbum “Quimera”, da cantora espanhola Alba Recha.

“Graças aos temas ‘Astefia’, produzido e misturado por Stego, e ‘Hestia’, produzido por Filipe Survival e Diogo Guerra, e misturado por Eduardo Monteiro, resultado de um ‘camp’ com Alba Reche em Espanha, durante 2019, a RedMojo vê assim o seu trabalho reconhecido internacionalmente”, lê-se num comunicado, com data do final de setembro, divulgado pela produtora.

Nesta categoria, o prémio é atribuído aos responsáveis pela gravação, mixagem e masterização. Além dos portugueses, estão também nomeados pelo trabalho em “Quimera”, entre outros, os espanhóis Alex Ferrer e Mon Dvy.

A RedMojo, produtora de música e vídeo criada em 2015 em Lisboa, tem uma equipa que inclui seis produtores, quatro compositores e dois realizadores.

Os prémios da Academia Latina de Gravação são entregues desde 2000. Logo nesse ano a soprano Elisabete Matos recebeu o prémio de Melhor Álbum de Música Clássica por "La Dolores"; Carlos do Carmo e José Cid foram distinguidos com um Grammy Latino de Excelência Musical, em 2014 e 2019, respetivamente.

Cerimónia sem público e com homenagem aos profissionais de saúde

A 21.ª edição dos Grammy Latinos, com o colombiano J Balvin a liderar as nomeações em 13 categorias, realiza-se sem público (ou passadeira vermelha) e terá transmissão online. A cerimónia começa às 19:45 locais (01h45 em Lisboa) — veja aqui a lista completa dos nomeados.

Anitta, Bad Bunny, J Balvin ou Ricky Martin, além de nomeados nas diversas categorias, sobem virtualmente ao palco do evento, tendo as atuações sido previamente gravadas.

Na noite mais importante da música latina, serão homenageados Julio Iglesias (por Natalia Jiménez e Carlos Rivera), Juan Luis Guerra (por Leslie Grace e Prince Royce) e Roberto Carlos (por Juanes). Mas não só.

O rapper Pitbull atuará com uma banda composta por vários profissionais de saúde "da linha da frente" para prestar homenagem aos "esforços e apoio contínuo durante a pandemia".

"A resiliência e a força que esses bravos homens e mulheres têm mostrado à nossa comunidade incorporam valores que todos devemos defender, não apenas dentro do setor musical, mas também como seres humanos", salienta a Academia Latina de Gravação numa nota no seu site.