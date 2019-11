Foi no Le Consulat, no Largo Camões, em Lisboa, que nos sentámos com o duo. Ali onde o fadista e o pianista fizeram a ronda de imprensa. E não muito longe do sítio onde há dois anos havíamos entrevistado Camané. Esse dia veio há memória pelo contexto em que aconteceu. O país não estava sossegado, os incêndios de outubro ainda lavravam e as notícias eram negras. Foi com esta inquietude que começou a entrevista, mas cedo cedeu espaço ao sossego que viria a ditar o tom desta conversa.

O mote era "Aqui está-se sossegado", poema-título de Fernando Pessoa, reeditado neste disco que junta onze temas retirados ao cancioneiro do fado ou à carreira de Camané e cinco inéditos nunca antes gravados. Registo que chega a álbum depois de mais de duas dezenas de espetáculos pelo país e do reencontro de Camané com Mário Laginha. Mas não só. Também do reencontro do fado com o piano.

Aqui está-se sossegado,

Longe do mundo e da vida,

Cheio de não ter passado,

Até o futuro se olvida.

Aqui está-se sossegado.

Qual é a vossa definição de sossego?

Camané (C): "Aqui está-se sossegado" é uma música do meu bisavô [José Júlio Paiva], que a terá feito em 1918. O título da música original era "Fado Espanhol" e o poema adaptei-o de um do Fernando Pessoa. Nunca tinha ouvido a voz do meu bisavô, até há quatro anos quando disse o nome dele a um colecionador que tinha o disco e que me deu para ouvir. O poema do Pessoa tem a ver com o agora, com o não ter culpa do passado ou medo do futuro. O sossego é sentirmo-nos bem com o que estamos a fazer. E este sossego também acontece porque não pensámos fazer um disco; pensámos fazer concertos. De repente, quando fomos para o disco, foi um sossego porque já tínhamos trabalhado imenso. Normalmente vamos para um disco muito stressados.



Mário Laginha (ML): Acho que havia vários sossegos, na realidade. Estes todos que o Camané disse e ainda o facto de sermos só dois. É sossegado, não há uma grande confusão no palco; os ensaios de som não são intermináveis, tudo é feito com algum sossego e intimismo.

Em que circunstância descobriu o disco do bisavô?

C: Já tinha ouvido falar sobre o meu bisavô em livros, mas nunca tinha ouvido a voz dele. O meu pai falava nele, mas nunca o tinha ouvido. Há um colecionador do norte, José Melícias, a quem disse o nome dele. E ele tinha um disco que andou perdido nos Estados Unidos. Não me deu o disco, mas fez-me uma cópia. Foi engraçado.

A vossa ligação e cumplicidade musical já tem alguns anos. Dela destaca-se o espetáculo "Vadios", em 2008, no CCB, do qual fez também parte Bernardo Sassetti. Mas já havia história para trás?



C: Já nos cruzamos há mais de 20 anos. Com algumas participações minhas em espetáculos do Mário e do Mário nos meus concertos [em 2009 rescreveu temas do fadista para serem tocados pela Orquestra Metropolitana de Lisboa num outro concerto no CCB]. Mas a primeira coisa que fizemos juntos foi um lançamento de um carro na Culturgest, uma ideia do Manuel Faria, dos Trovante, que na altura tinha uma produtora que trabalhava no meio da publicidade.

ML: Lembro-me dele [Manuel Faria] me telefonar e dizer: 'adorava que fizessem uma coisa juntos e arranjei aqui uma coisa...'. A verdade é que foi algo meio descontraído, em que tocámos uns cinco-seis fados, e correu muito bem. Esse foi o ponto de partida, talvez há mais de 17 anos.

créditos: DR

Numa entrevista cinco anos depois do espetáculo "Vazios", o Camané adiantou que "estava previsto" um disco a três, que os juntaria ao Bernardo Sasseti...



C: Estava previsto irmos naquele ano para estúdio, estava. Depois, de um momento para o outro, recebi uma chamada, a notícia...

É por essa razão que este disco surge apenas uma década depois?