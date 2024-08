Segundo o The Guardian, um grupo de cientistas do Instituto Ineos Oxford, no Reino Unido, descobriu que pássaros selvagens, como patos e corvos, que vivem perto de humanos têm maior probabilidade de abrigar bactérias resistentes a antibióticos importantes.

A resistência antimicrobiana (RAM) é causada, em grande parte, pelo uso excessivo de medicamentos entre humanos e animais.

De acordo com dados de 2019, cerca de 4,95 milhões de mortes em todo o mundo foram associadas à RAM bacteriana, incluindo 1,27 milhões causadas diretamente por essa resistência.

Desta forma, alguns investigadores dizem que as espécies de pássaros selvagens que tendem a aparecer em ambientes urbanos são reservatórios de bactérias com características de resistência a uma série de medicamentos.

“Basicamente, o que estamos a ver são genes que conferem resistência a antimicrobianos que seriam usados ​​para tratar infeções humanas”, disse o professor Samuel Sheppard, coautor da investigação.

A equipa disseque as descobertas do estudo são importantes, pois as aves selvagens têm a capacidade de viajar por distâncias consideráveis.

Sheppard afirmou que uma das preocupação fundamentais dos investigadores era entender como é que essas aves poderiam passar bactérias resistentes a antimicrobianos a aves em cativeiro, destinadas a serem comidas por humanos – como as galinhas e os frangos.

Num artigo publicado no Current Biology, Sheppard e os seus colegas revelaram como analisaram os genomas de bactérias encontradas em 700 amostras de fezes de 30 espécies de pássaros selvagens no Canadá, Finlândia, Itália, Lituânia, Japão, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos da América.

A equipa observou, especificamente, a presença da bactéria Campylobacter jejuni – um tipo omnipresente em pássaros por ser parte natural do seu microbioma intestinal. Essas bactérias são uma das principais causas da gastroenterite humana.

Sheppard acrescentou que, em geral, espera-se que cada ave selvagem abrigue uma única estirpe de C. jejuni, específica daquela espécie. No entanto, a equipa descobriu que os pássaros selvagens que aparecem em ambientes urbanos contêm muito mais estirpes de C. jejuni do que aqueles que vivem longe dos humanos.

Além disso, as estirpes encontradas em espécies urbanas continham cerca de três vezes mais genes conhecidos por resultar em resistência antimicrobiana, também eles associados à resistência a uma gama mais ampla de antimicrobianos.

Os autores sugerem que aves selvagens podem adquirir bactérias resistentes a antimicrobianos de diversas maneiras: gaivotas e corvos, por exemplo, costumam podem adquiri-las em aterros sanitários, enquanto patos e gansos podem adquiri-las em rios e lagos contaminados com águas residuais humanas.

Danna Gifford, professora da Universidade de Manchester, afirmou que as descobertas podem ter implicações para a saúde humana.

“Embora alarmante, o risco de transmissão direta de resistência das aves urbanas para humanos não é claro. A transmissão de aves para humanos, no entanto, é bem documentada”, disse. “Com o desenvolvimento urbano a invadir terras agrícolas, o contacto crescente entre aves urbanas e aves domésticas levanta preocupações significativas sobre a transmissão indireta pela cadeia alimentar”.

Por outro lado, Andrew Singer, professor do Centro de Ecologia e Hidrologia do Reino Unido, disse que eram necessárias mais amostras para garantir que os resultados fossem válidos e que precauções fossem tomadas.

“O lugar mais óbvio para começar é garantir que os pássaros não se reúnam nos nossos aterros sanitários, estações de tratamento de águas residuais e pilhas de esterco animal, onde tanto patógenos quanto AMR são abundantes”, disse ele. “Além disso, também devemos eliminar a descarga de esgoto não tratado nos nossos rios, o que expõe toda a vida selvagem - e humanos - que usa o rio a patógenos associados a humanos e AMR.”.