De acordo com a editora, a obra, em português e inglês, será lançada na Galeria Millennium, em Lisboa, com a presença do arquiteto Eduardo Souto de Moura, ao mesmo tempo que será inaugurada uma exposição de fotografia de Nuno Cera, com as imagens do livro.

A mostra, intitulada “Poesia Mineral – Eduardo Souto de Moura por Nuno Cera", completa este trabalho editorial no qual o fotógrafo participa, e ficará patente na Galeria Millennium até 19 de maio.

O "Guia de Arquitetura Eduardo Souto de Moura Projetos Construídos Portugal" tem coordenação editorial de Maria Melo e do professor arquiteto Michel Toussaint, autor do texto que inicia a publicação. A obra inclui textos da arquiteta Marta Sequeira.

Trata-se do segundo guia da coleção monográfica de "Guias de Arquitetura" da editora A+A Books, depois do lançamento do "Guia de Arquitetura Álvaro Siza. Projetos Construídos Portugal", e é apresentado sobretudo como um livro de consulta.

Os textos de Marta Sequeira são baseados na bibliografia geral sobre Eduardo Souto de Moura, nos seus escritos – alguns dos quais inéditos –, entrevistas, declarações, conferências, assim como nos documentos produzidos no seu ateliê.