Os bilhetes, de acordo com a mesma informação, ficam disponíveis na sexta-feira, às 09:00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt.

“Os ícones do rock Guns N’ Roses acabam de anunciar uma extensa digressão pela Europa e Médio Oriente no verão de 2025, com passagem em Portugal a 06 de junho no Estádio Cidade de Coimbra”, pode ler-se no comunicado hoje divulgado.

A banda estará acompanhada por Rival Sons e a digressão anunciada passa por estádios e festivais de 24 cidades.

Prevê-se estreias na Arábia Saudita, Geórgia e Luxemburgo e regressos a Portugal, Espanha, Itália, Alemanha ou Reino Unido.

“Enraizados na cultura popular, o seu icónico álbum ‘Appetite For Destruction’, editado em 1987 e certificado diamante, destaca-se como ‘o álbum de estreia mais vendido de sempre nos EUA’ e ‘o 11.º álbum mais vendido de todos os tempos nos EUA’”, assinalou a promotora.

A pré-venda exclusiva para membros do fã-clube "Nightrain" começa na terça-feira, às 09:00.

Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo na quinta-feira às 10:00. Quem estiver inscrito, receberá um ‘e-mail’ a partir das 00:00 de quinta-feira com as instruções para aceder à pré-venda. Inscrições em everythingisnew.pt/newsletter.

Liderados por Axl Rose (voz, piano) e ainda com Duff McKagan (baixo), Slash (guitarra principal), Dizzy Reed (teclado), Richard Fortus (guitarra rítmica), Frank Ferrer (bateria) e Melissa Reese (teclado), os Guns N’ Roses estiveram em Portugal, mais recentemente, em 2022, em Algés.

A promotora do espetáculo recorda ainda que a banda tem vendas globais que ultrapassam os 100 milhões de unidades.

“O catálogo da banda inclui ainda ‘G N’ R Lies’ (5x platina), ‘The Spaghetti Incident?’ (platina), ‘Greatest Hits’ (5x platina) e ‘Chinese Democracy’ (platina). Além disso, são uma das bandas de rock mais ouvidas no mundo, com uma média de 24 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Após a histórica reunião do século, encabeçaram o festival Coachella e venderam mais de 5 milhões de bilhetes durante a digressão ‘Not In This Lifetime…’”, lembrou a Everything is New.

O preço dos bilhetes varia entre os 95 euros (relvado) e 155 euros.

Em 2023, o Estádio Cidade de Coimbra, que foi inaugurado com um concerto de Rolling Stones, recebeu quatro espetáculos de Coldplay.

O estádio já recebeu também dois concertos de U2, além de espetáculos de Madonna ou George Michael.