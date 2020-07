Festival ao Largo e Orquestra Sinfónica Portuguesa

O grupo de metais e percussão da Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob a direção do maestro Pedro Neves, abre hoje, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, o Festival ao Largo, com música de Dmitri Chostakovitch.

A programação do Festival ao Largo, que este ano, devido à pandemia covid-19, não se realiza no largo fronteiro ao Teatro Nacional de São Carlos (TNSC), mas no espaço mais amplo do Palácio Nacional da Ajuda, inclui ainda espetáculos de bailado, teatro e cinema.

Todos os programas têm início às 21:30, à semelhança dos outros anos, à exceção dos da Companhia Nacional de Bailado, que, noutras edições, começavam às 22:00. A entrada é livre.

A programação pode ser consultada em www.festivalaolargo.pt. Até 25 de julho.

"1936, o Ano da Morte de Ricardo Reis"

A partir do romance de José Saramago, um espectáculo de Hélder Mateus da Costa, com interpretação de Adérito Lopes, João Maria Pinto, Rita Soares, Ruben Garcia, Samuel Moura, Sérgio Moras e Sónia Barradas, numa produção Teatro A Barraca.

Repete nos dias 11, 12, 17, 18 e 19 de julho.

A lotação do espaço é limitada. Informações e reservas em barraca@mail.telepac.pt.

Prossegue ciclo de concerto "Takeover #1 – Musicbox no São Luiz"

A parceria entre o Musicbox e o teatro municipal tem por título “Takeover #1”, com o clube a apropriar-se da sala principal para nove sessões ao vivo, de quinta-feira a domingo, entre 9 e 19 de julho

Hoje com um Baile Sentado. Jon Luz, Maria Alice, Nancy Vieira e Tito Paris cantam, enquanto a banda residente da casa toca.

Às 21:00, na Sala Luis Miguel Cintra, Teatro São Luís.

O programa completo pode ser consultado aqui. O preço dos bilhetes varia entre os 8 e os 15 euros.

Inauguração da 6.ª edição de "Há Luz no Parque"

A iniciativa assume-se como uma oportunidade para conhecer a magia do Parque de Serralves numa perspetiva dinâmica noturna. A edição deste ano com desenho de luz de Paula Rainha e Joana Mendo, aborda propostas de iluminação de caráter celebratório, lúdico e festivo que levam à (re)descoberta da relação luz/natureza com o enquadramento do Parque de Serralves.

Durante a inauguração tem lugar o concerto Textures & Lines dos Drumming GP, juntamente com o duo de piano e eletrónica composto por Joana Gama e Luís Fernandes, potenciado pelas texturas visuais de Pedro Maia.

A partir das 21h30, no Parque da Fundação de Serralves.

Recital solidário com Jorge Moyano

Assinalando o 30º aniversário da APAV-Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, o pianista Jorge Moyano apresenta um recital no qual interpreta obras de Chopin, Liszt e Gershwin. O espetáculo tem um cariz solidário e o valor dos bilhetes reverte para a APAV, para o apoio às vítimas de crime e violência.

Às 21:30 no Theatro Circo, em Braga. Bilhetes à venda a 10 euros.

Clã em Ílhavo

A banda apresenta o álbum "Véspera" no âmbito do Festival Rádio Faneca.

Às 22:00, na Praça Casa Cultura e com lotação limitada.