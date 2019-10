É diferente escrever para leitores que só lerão daqui a 100 anos? O escritor considera que não, que a responsabilidade moral e ética é a mesma. “Não nos podemos dar ao luxo de pensar em quem vai ler quando estamos a escrever, temos de estar livres desses pensamentos. Se quisesse escrever sobre as pessoas que me rodeiam, podia pensar que era possível levar a honestidade 100% ao limite, porque não irão ler. Mas, na realidade, não há qualquer diferença. Temos as mesmas obrigações”, afirmou ao jornal Guardian .

