A segunda edição do Nova Batida decorre de 13 a 15 de setembro, no Village Underground Lisboa.

Num comunicado hoje divulgado, a organização anuncia as atuações dos Jungle, de HAAi, de Jordan Rakei e de Hunee, mas também do programa Fat Buddha Yoga, de aulas de yoga e meditação. O cartaz encontra-se assim completo.

O cartaz do festival inclui ainda Four Tet, Friendly Fires, Jon Hopkins (DJ), Octavian, Floating Points, Slowthai, Akala, Special Request, Midland, Jayda G, Mr Scruff, Talib Kweli, Ben Ufo, Ross from Friends, Ibibio Sound Machine e Daniel Avery.