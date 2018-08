A orquestra do compositor Hans Zimmer, conhecido pelo seu trabalho em bandas sonoras do cinema contemporâneo, vai atuar em Lisboa, no Altice Arena, no dia 3 de abril do próximo ano, anunciou hoje a promotora Everything is New.

O espetáculo “The World of Hans Zimmer – a Symphonic Celebration”, que traz também a Portugal a compositora e cantora australiana Lisa Gerrard, que acompanha regularmente a obra de Zimmer, junta algumas das mais conhecidas bandas sonoras do cinema da atualidade, embora não conte com a presença do compositor, segundo o ‘site’ do espetáculo. “O Rei Leão”, o “Gladiador”, “Piratas das Caraíbas”, “Código Da Vinci”, “Batman” e, mais recentemente, “Dunkirk”, são alguns dos trabalhos musicais, cujo “drama e profundidade sonora” justificaram a atribuição de Óscares, Grammys e Globos de Ouro ao artista, sendo por isso “reconhecido como um dos melhores de sempre na categoria que representa”. A encenação do espetáculo espera-se surpreendente - segundo a promotora -, na medida em que, a acompanhar a produção de luz, som e vídeo “fora de série”, serão projetadas as cenas mais emocionantes de filmes que marcaram para sempre a história do cinema. Lisa Gerrard, dos Dead Can Dance, uma voz frequentemente presente nos trabalhos musicais de Zimmer, é a convidada especial deste espetáculo, cujos bilhetes estarão à venda no dia 11 de agosto. Notícia atualizada às 11:58 com a alteração de título.