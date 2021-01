A temporada (batizada como "And Just Like That...") terá dez episódios, de 30 minutos, e vai contar o regresso das atrizes Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis aos papéis que celebrizaram as suas carreiras. O anuncio foi feito este domingo pela HBO Max.

A primeira vai repetir o papel de Carrie Bradshaw, que é a narradora das aventuras nova-iorquinas deste grupo de amigas. E, tal como nas temporadas anteriores, Carrie estará acompanhada da advogada Miranda Hobbes (Cynthia) e a marchand Charlotte York (Kristin). A história centrar-se-á nas suas aventuras amorosas e na amizade destas mulheres, agora na casa dos 50 anos.

Kim Catrall, que interpretou a personagem Samantha Jones, não consta nem é mencionada no comunicado oficial da HBO. A atriz desentendeu-se com Parker no passado e, em 2017, foi bem vocal quanto à sua vontade em não querer regressar à franquia, de acordo com a The Hollywood Reporter.

O rosto principal da série, Sarah Jessica Parker, na rede social Instagram, fez alusão a este regresso e lançou uma questão (juntamente com um teaser) aos seus mais de seis milhões de seguidores: "Não pude deixar de pensar... onde estarão elas agora?"

A data de estreia da série também não foi confirmada, mas sabe-se que a produção deverá começar no final da primavera, de acordo com a Variety.

A série original foi criada por Darren Star, tendo por base o livro de Candace Bushnell e esteve no ar originalmente entre (1998-2004). As seis temporadas estão disponíveis na HBO Portugal.

À boleia do sucesso desta, a franquia gerou dois filmes: Sexo e a Cidade (2008) e Sexo e a Cidade 2 (2010), além de uma série ao jeito de prequela, a The Carrie Diaries (2013-14), com um elenco alternativo.