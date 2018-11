"Este livro impõe-se pela mestria da sua linguagem, precisa, arguta e inventiva, muito fértil como chão de verdadeira tarefa que é a do ensaísmo literário – pensar a literatura dentro da própria literatura", justificou o júri, que o atribuiu por unanimidade.

Com selo da Editorial Presença, "Camões e Outros Contemporâneos" reúne ensaios e testemunhos sobre autores como D. Dinis, Sá de Miranda, Sophia de Mello Breyner Andresen, Eça de Queiroz ou Herberto Helder, com Hélder Macedo a justificar, na introdução da obra, que "contemporâneos são todos aqueles com quem vivemos".

"Camões e Outros Contemporâneos" já tinha sido distinguido este ano, também por unanimidade, com o Prémio D. Diniz/2018, atribuído pela Fundação da Casa de Mateus.