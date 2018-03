Entre os cinco CD que publicou, “Luz de Lisboa” foi distinguido com o Prémio Amália para o Melhor Disco do Ano.

“No fundo, o espetáculo reflete todos os discos que já fiz, desde ‘Sete Fados e Alguns Cantos’ (1999) até ao mais recente, ‘Manuel do Coração’ (2016), em que tenho muitos fados tradicionais, alguns com poemas de minha autoria”, acrescentou.

“Chamei-lhe ‘Escrito no Destino’, porque tem a ver com a história que nós traçamos, e eu acredito que o que eu tenho feito é fruto daquilo que tenho traçado e aprendido”, disse Helder Moutinho, em entrevista à agência Lusa.

Segundo Helder Moutinho esta foi uma situação que já aconteceu no passado, “e foi bem feito”, mas “são momentos diferentes e vivemos cada um deles como melhor entendemos na altura”.

Fazendo um balanço da sua carreira, o criador de “O Meu Coração Tem Dias” afirmou: “Nunca quis deixar de estar sempre a aprender, e tentar aperfeiçoar a minha forma de interpretar, e aprofundar a minha forma de ser fadista, que é uma coisa que se faz diariamente”.

“Tentando cada vez mais aperfeiçoar-me, adaptar-me à realidade das minhas capacidades e, com isso, apurando cada vez mais a minha forma de interpretar, com isto, o resto vem a nós, os compositores, os letristas…”, disse.

No palco do S. Luiz, Helder Moutinho vai ser acompanhado pelos músicos Ricardo Parreira, na guitarra portuguesa, André Ramos, na viola, e Ciro Bertini, no contrabaixo.

O próximo álbum do fadista deve ser publicado no próximo ano, adiantou.

O seu percurso discográfico, iniciado com “Sete Fados e Outros Cantos” (1999), inclui “Que fado é este que trago?” (2008) e “1987” (2014).

Helder Moutinho cantou, entre outras casas de fado, no Nonó, que existiu no Bairro Alto, em Lisboa, na Taverna D’El Rei, a Alfama, também já encerrada, e, atualmente, na sua casa de fados Maria da Mouraria ou na Tasca do Faísca, ambos na histórica rua do Capelão, na Mouraria, onde morreu a fadista Maria Severa Onofriana, e onde nasceu e viveu Fernando Maurício, que a tradição adjetivou como “rei do fado”.

O fadista tem atuado além-fronteiras, nomeadamente, no Canadá, Estados Unidos, Bélgica, Espanha, Finlândia, França, Holanda e Rússia, entre outros países.