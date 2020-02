O concerto no CoolJazz tinha sido anunciado na segunda-feira no 'site' oficial do músico, mas só hoje foi confirmado pela promotora, em comunicado. Segundo a Live Experiences, o espetáculo irá decorrer no Hipódromo Manuel Possolo e os bilhetes estarão à venda a partir de quarta-feira.

Do trabalho inicial com o trompetista Donald Byrd, à presença nos quartetos decisivos de Miles Davis, nos anos de 1960, das parcerias com Dexter Gordon, Freddie Hubbard, Paul Chambers, Tony Williams ou Billy Higgins, na Blue Note, aos "Head hunters" e ao "funky" dos anos de 1970, do acústico, com ou sem Chick Corea, aos encontros e reencontros com Ron Carter, Wayne Shorter, Wallace Roney ou Jack DeJohnette, que se seguiram, Herbie Hancock soma perto de seis décadas da história do jazz.

Para a 17.ª edição do festival CoolJazz já tinha sido anunciados os concertos de Neneh Cherry e Kokoroko, a 22 de julho, Lionel Richie, a 25 de julho, e John Legend, a 3 de julho, todos no Hipódromo Manuel Possolo.